ओडीओपी योजना से मिलेगा प्रशिक्षण और टूलकिट, चिकनकारी कारीगरों के लिए सुनहरा अवसर, आवेदन शुरू

ODOP Scheme 2026 :उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'एक जनपद, एक उत्पाद (ODOP)' योजना के तहत लखनऊ जनपद के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े कारीगरों और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, लखनऊ ने चिकनकारी एवं ज़री-जरदोज़ी ट्रेड से जुड़े कारीगरों तथा इच्छुक युवक-युवतियों से 31 जुलाई 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे अपने हुनर को और अधिक निखार सकें तथा स्वरोजगार और रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकें।

