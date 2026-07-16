अखिलेश यादव की PDA यात्रा पर सुनील भराला का हमला, बोले- पीडीए कौन है, भ्रम की राजनीति अब नहीं चलेगी

Akhilesh Yadav PDA Rath Yatra: उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सितंबर में प्रस्तावित समाजवादी पीडीए (PDA) रथ यात्रा को लेकर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा नेता सुनील भराला ने अखिलेश की पीडीए राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब जनता भ्रम की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया कि 2027 में भाजपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएगी।