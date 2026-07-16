Raja Bhaiya News: 49वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप-2026 में राजा भैया ने जीता कांस्य पदक, प्रतापगढ़ का बढ़ाया मान

राजा भैया ने जीता कांस्य पदक, निशानेबाजी में दिखाई शानदार प्रतिभा (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Raja Bhaiya Wins Bronze at 49th UP State Shooting Championship 2026: कुंडा के विधायक एवं राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के आजीवन सदस्य कुंवर रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' ने एक बार फिर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हुए 49वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप-2026 में कांस्य पदक अपने नाम किया है। नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने एस-25 क्ले पिजन ट्रैप शूटिंग (एनआर) पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 25 का स्कोर बनाया और तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद कुंडा और प्रतापगढ़ सहित उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है।
देश की प्रतिष्ठित शूटिंग रेंजों में शामिल डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 49वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अनुभवी और युवा निशानेबाजों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन राजा भैया ने अपने अनुभव, एकाग्रता और सटीक निशानेबाजी का परिचय देते हुए एस-25 क्ले पिजन ट्रैप शूटिंग (एनआर) पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीत लिया। यह उपलब्धि केवल एक पदक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि सार्वजनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच भी उन्होंने खेल के प्रति अपना समर्पण और अभ्यास बनाए रखा है।
कुंवर रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के आजीवन सदस्य हैं। खेल, विशेष रूप से निशानेबाजी के प्रति उनकी रुचि लंबे समय से रही है। वे समय-समय पर विभिन्न शूटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे हैं और इस खेल को बढ़ावा देने की दिशा में भी अपनी रुचि व्यक्त करते रहे हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि शूटिंग ऐसा खेल है, जिसमें मानसिक संतुलन, धैर्य, एकाग्रता और तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती है। ऐसे में राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ इस स्तर का प्रदर्शन करना अपने आप में उल्लेखनीय उपलब्धि माना जा रहा है।
राजा भैया की इस सफलता की खबर सामने आते ही कुंडा, प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में उनके समर्थकों और शुभचिंतकों ने खुशी जताई। सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। समर्थकों ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि राजा भैया ने राजनीतिक क्षेत्र के साथ-साथ खेल जगत में भी अपनी अलग पहचान बनाई है।
कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी यह उपलब्धि युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करेगी। लोगों का मानना है कि जनप्रतिनिधियों का खेलों में सक्रिय रहना युवाओं के लिए सकारात्मक संदेश देता है।
प्रतापगढ़ जिले के लोगों ने राजा भैया की इस उपलब्धि को जिले के सम्मान से जोड़कर देखा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाली प्रतियोगिता में पदक जीतना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। इससे जिले का नाम प्रदेश और देशभर में सम्मान के साथ लिया जाता है। क्षेत्र के लोगों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी राजा भैया इसी तरह खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर बेहतर प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।
बीते कुछ वर्षों में भारत में शूटिंग खेल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद युवाओं का इस खेल की ओर रुझान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में भी शूटिंग खेल के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध करा रही हैं।
49वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है, जहां प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। इस प्रतियोगिता में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ नए प्रतिभागियों ने भी दमदार प्रदर्शन किया।
राजा भैया की यह उपलब्धि इस बात का उदाहरण भी है कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहते हुए भी खेलों के प्रति समर्पण बनाए रखा जा सकता है। राजनीतिक जिम्मेदारियों के साथ किसी खेल में प्रतिस्पर्धी स्तर पर भाग लेना अनुशासन, समय प्रबंधन और निरंतर अभ्यास की मांग करता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे उदाहरण युवाओं को यह संदेश देते हैं कि व्यस्त जीवनशैली के बावजूद खेलों को अपनाकर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है। खेल केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का भी माध्यम है।
कांस्य पदक जीतने के बाद राजा भैया को राजनीतिक, सामाजिक और खेल जगत से लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं। समर्थकों ने उनकी सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि कुंडा और प्रतापगढ़ के लिए गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पर भी उनकी उपलब्धि की चर्चा तेज है और बड़ी संख्या में लोग उन्हें बधाई संदेश भेज रहे हैं।
49वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर राजा भैया ने यह साबित किया है कि लगन, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बल पर किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जा सकता है। उनकी यह सफलता खेल प्रेमियों और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनने के साथ-साथ प्रतापगढ़ के लिए भी एक गौरवपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
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