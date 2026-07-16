Raja Bhaiya News: 49वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप-2026 में राजा भैया ने जीता कांस्य पदक, प्रतापगढ़ का बढ़ाया मान

देश की प्रतिष्ठित शूटिंग रेंजों में शामिल डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 49वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अनुभवी और युवा निशानेबाजों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन राजा भैया ने अपने अनुभव, एकाग्रता और सटीक निशानेबाजी का परिचय देते हुए एस-25 क्ले पिजन ट्रैप शूटिंग (एनआर) पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीत लिया। यह उपलब्धि केवल एक पदक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि सार्वजनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच भी उन्होंने खेल के प्रति अपना समर्पण और अभ्यास बनाए रखा है।