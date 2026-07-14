Lucknow पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त स्तर पर तबादले, ट्विंकल जैन मुख्यालय और नवीन कुमार सिंह उत्तरी जोन भेजे गए

वहीं नवीन कुमार सिंह को अपर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) से स्थानांतरित कर अपर पुलिस उपायुक्त, उत्तरी बनाया गया है। उत्तरी जोन राजधानी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल है, जहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और जनसुरक्षा जैसी जिम्मेदारियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि नवीन कुमार सिंह के प्रशासनिक अनुभव का लाभ उत्तरी जोन की पुलिस व्यवस्था को मिलेगा और क्षेत्र में अपराध नियंत्रण तथा पुलिस-जन संवाद को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा।