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Lucknow पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त स्तर पर तबादले, ट्विंकल जैन मुख्यालय और नवीन कुमार सिंह उत्तरी जोन भेजे गए

Lucknow Police ADCP Transfer: लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। ट्विंकल जैन और नवीन कुमार सिंह के तबादले करते हुए पुलिस आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से नए आदेश जारी किए।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jul 14, 2026

लखनऊ कमिश्नरेट में एडीसीपी स्तर पर बड़ा फेरबदल   (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group) 

लखनऊ कमिश्नरेट में एडीसीपी स्तर पर बड़ा फेरबदल   (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group) 

Lucknow Police: राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अपर पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) स्तर पर महत्वपूर्ण तबादले किए गए हैं। पुलिस आयुक्त आईपीएस अमरेन्द्र कुमार सेंगर ने तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण आदेश जारी करते हुए दो वरिष्ठ अधिकारियों की नई तैनाती की है।

जारी आदेश के अनुसार, ट्विंकल जैन को अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के पद से स्थानांतरित कर अपर पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय बनाया गया है, जबकि नवीन कुमार सिंह को अपर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) से स्थानांतरित कर अपर पुलिस उपायुक्त, उत्तरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रशासनिक फेरबदल को पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

तत्काल प्रभाव से लागू हुए स्थानांतरण आदेश

पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दोनों अधिकारियों के तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने नए कार्यभार का शीघ्र ग्रहण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस विभाग के अधिकारियों के अनुसार, समय-समय पर प्रशासनिक आवश्यकताओं, कार्यकुशलता और बेहतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अधिकारियों के दायित्वों में परिवर्तन किया जाता है। इसी क्रम में यह स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है।

ट्विंकल जैन को मिलीं मुख्यालय की जिम्मेदारी

स्थानांतरण आदेश के अनुसार, सुश्री ट्विंकल जैन, जो अब तक अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के पद पर कार्यरत थीं, उन्हें अब अपर पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय बनाया गया है। मुख्यालय की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नरेट की प्रशासनिक व्यवस्था, विभागीय समन्वय, आंतरिक कार्यप्रणाली और विभिन्न शाखाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।

ट्विंकल जैन अपने कार्यकाल के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जानी जाती रही हैं। अब मुख्यालय में उनकी नई जिम्मेदारी प्रशासनिक कार्यों को और अधिक व्यवस्थित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

नवीन कुमार सिंह संभालेंगे उत्तरी जोन की कमान

वहीं नवीन कुमार सिंह को अपर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) से स्थानांतरित कर अपर पुलिस उपायुक्त, उत्तरी बनाया गया है। उत्तरी जोन राजधानी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल है, जहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और जनसुरक्षा जैसी जिम्मेदारियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि नवीन कुमार सिंह के प्रशासनिक अनुभव का लाभ उत्तरी जोन की पुलिस व्यवस्था को मिलेगा और क्षेत्र में अपराध नियंत्रण तथा पुलिस-जन संवाद को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा।

कमिश्नरेट व्यवस्था में प्रशासनिक बदलाव की प्रक्रिया जारी

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में समय-समय पर प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जाता रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि नियमित अंतराल पर दायित्वों में परिवर्तन से कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा आती है और प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद राजधानी में पुलिस प्रशासन को आधुनिक और जवाबदेह बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। अधिकारियों के दायित्वों में समयानुसार परिवर्तन भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है।

बेहतर कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता

लखनऊ पुलिस की प्राथमिकता शहर में प्रभावी कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों पर नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम और आम नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराना है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य भी इन्हीं व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत करना है। पुलिस आयुक्त कार्यालय लगातार विभिन्न जोनों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करता है और आवश्यकता के अनुसार अधिकारियों की तैनाती में बदलाव करता है, ताकि पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

प्रशासनिक समन्वय होगा मजबूत

विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस विभाग में समय-समय पर होने वाले स्थानांतरण केवल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि इनके माध्यम से विभागीय कार्यों में संतुलन और समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अनुभवी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिलने से कार्यशैली में सुधार और प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होती है।

मुख्यालय और क्षेत्रीय जोन दोनों पुलिस व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ऐसे में दोनों पदों पर अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से विभागीय समन्वय और निर्णय प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद की जा रही है।

पुलिस आयुक्त ने जारी किए आदेश

पुलिस आयुक्त आईपीएस अमरेन्द्र कुमार सेंगर द्वारा जारी इस स्थानांतरण आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। संबंधित अधिकारियों को नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में भी प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस प्रकार के फेरबदल किए जा सकते हैं।

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Updated on:

14 Jul 2026 05:29 pm

Published on:

14 Jul 2026 05:29 pm

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