वकील कृष्ण कन्हैया पाल कौन हैं? अखिलेश यादव पर टिप्पणी मामले में BJP सांसद निशिकांत दुबे को मानहानि का नोटिस

UP Politics: BJPसांसद निशिकांत दुबेको भेजे गए मानहानि नोटिस को लेकर समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण कन्हैया पाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों, उनके कार्यकर्ताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। पाल का कहना है कि किसी राजनीतिक दल और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ सार्वजनिक मंच पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करना कानून के तहत मानहानि की श्रेणी में आ सकता है।