E20 Fuel Policy: पेट्रोल में एथनॉल मिलावट पर गरमाई सियासत, अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से पूछे तीखे सवाल, जानिए क्या कहा?

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की नीति को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार को इस नीति से आम लोगों को होने वाले प्रभाव के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एथनॉल मिश्रण की मौजूदा व्यवस्था का लाभ कुछ चुनिंदा लोगों और कंपनियों को मिल रहा है। जबकि इसका बोझ आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार एथनॉल के पक्ष में प्रदूषण कम होने और कच्चे तेल के आयात में कमी आने जैसे तर्क देती है, लेकिन इससे वाहनों के प्रदर्शन पर पड़ने वाले असर पर कोई चर्चा नहीं करती।