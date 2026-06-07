‘अखिलेश यादव अविमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज के लिए माफी मांगे’, सुब्रत पाठक ने डिंपल को भी घेरा, जानिए क्या कहा?

सुब्रत पाठक ने कटाक्ष किया कि क्या पूरे कन्नौज में ऐसा कोई समाजवादी कार्यकर्ता नहीं था जो स्वामी जी को आश्रय दे सके? क्या सफाई इतने डरपोक हैं कि संत को आश्रय नहीं दे सकते हैं? उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय में ही रुकवा सकते थे या किसी अन्य सहयोगियों के होटल में व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन वह तो स्वागत के लिए नहीं आए। क्या अखिलेश यादव भी कन्नौज जिला प्रशासन से डर गए? जब इतने ही डरपोक हैं तो राजनीति क्यों करते हैं?