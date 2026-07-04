अखिलेश का योगी सरकार पर बड़ा हमला, बोले- ‘निवेश नहीं, कागजी कंपनियों से हुए एमओयू चल रहा भ्रष्टाचार का टूर्नामेंट

सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार को प्रदेश के लोगों के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिन कंपनियों के साथ निवेश समझौते किए गए। उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। अब तक उन परियोजनाओं पर कितना काम हुआ है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई।

अखिलेश यादव के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर एक बार फिर बहस तेज होने की संभावना है। हालांकि, इस संबंध में योगी सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।