कन्नौज नवोदय विद्यालय के छात्र भूख हड़ताल पर, हॉस्टल में बंद किया अपने आप को

Navodaya Vidyalaya students on hunger strike: कन्नौज स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र हॉस्टल के कमरे में खुद को बंद करके अव्यवस्थाओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं।‌ उनका कहना है कि प्रिंसिपल उनकी समस्याओं के प्रति उदासीन है। कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। शिकायत करने पर उनके अभिभावकों को बुलाकर जवाब तलब किया जाता है। मेस में खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। छात्रों का एक वीडियो 'एक्स' पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके यहां करीब 550 छात्र पढ़ते हैं। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। विद्यालय प्रिंसिपल इन सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि छात्र मामले तूल दे रहे हैं। डीएम ने बच्चों से बातचीत के लिए प्रशासनिक टीम भेजने की जानकारी दी है।