Ram Mandir Row: अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बोले- श्रद्धा में सेंधमारी करने वाले रामघाती, पोस्ट से मचा सियासी भूचाल

सपा अध्यक्ष ने कहा कि कथित मामलों में अब तक किसी उच्च पदाधिकारी की जवाबदेही तय नहीं की गई है। उन्होंने इसे जनता की आस्था और लोकधन से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए कहा कि इस मुद्दे को जनता और लोकतांत्रिक मंचों तक पहुंचाना आवश्यक है। अपने बयान के अंत में अखिलेश यादव ने भाजपा पर सीधा राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि लोकधन और आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने नारा देते हुए कहा कि जो भाजपा का साथ दे रहा है। वह इस अन्याय का भी सहभागी है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया है।