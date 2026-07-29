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Ayodhya News: कांवड़ियों और श्रद्धालुओं से गुलजार होगी अयोध्या, झूलन उत्सव के साथ श्रावण मेले की भव्य तैयारी; मेयर ने किया बड़ा ऐलान

Ayodhya News: अयोध्या में श्रावण मास के कांवड़ मेला और झूलन उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों के लिए पेयजल, सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम का दावा किया है। प्रशासन को इस वर्ष 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
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अयोध्या

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Mahendra Tiwari

Jul 29, 2026

कांवड़ियों की फाइल फोटो पत्रिका

कांवड़ियों की फाइल फोटो पत्रिका

Ayodhya News: अयोध्या में श्रावण मास के दौरान होने वाले कांवड़ मेले और झूलन उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर निगम ने श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम करने का दावा किया है। मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। सुरक्षा, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है।

अयोध्या में श्रावण मास का धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह चरम पर पहुंचने लगा है। कांवड़ यात्रा, श्रावण मेला और झूलन उत्सव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने में जुटे हैं।
एक समाचार एजेंसी से बातचीत में अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि अयोध्या में श्रावण मास के मेले की परंपरा काफी प्राचीन, विस्तृत और गौरवशाली रही है। उन्होंने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के दौरान आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री अयोध्या पहुंचते हैं। भगवान शिव और श्रीराम की नगरी में धार्मिक आस्था का यह संगम हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है।

श्रावण मास की तृतीया से भव्य झूलन उत्सव की शुरुआत

मेयर ने बताया कि श्रावण मास की तृतीया तिथि से अयोध्या में भव्य झूलन उत्सव की शुरुआत होती है। इस दौरान मंदिरों और धार्मिक स्थलों को विशेष रूप से सजाया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। जिसमें स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु भी भाग लेते हैं।

अब जानिए नगर निगम की तैयारी

उन्होंने कहा कि श्रावण मास केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उत्साह और जनभागीदारी का भी बड़ा पर्व है। कांवड़ यात्रियों, साधु-संतों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए नगर निगम विशेष तैयारियां कर रहा है। पेयजल, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।
मेयर के अनुसार, नगर निगम का प्रयास है कि अयोध्या आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस वर्ष भी श्रावण मेला और झूलन उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। जिससे अयोध्या एक बार फिर भक्ति, संस्कृति और आस्था के रंग में रंगी नजर आएगी।

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Updated on:

29 Jul 2026 12:01 pm

Published on:

29 Jul 2026 12:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / Ayodhya News: कांवड़ियों और श्रद्धालुओं से गुलजार होगी अयोध्या, झूलन उत्सव के साथ श्रावण मेले की भव्य तैयारी; मेयर ने किया बड़ा ऐलान

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