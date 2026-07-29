Ayodhya News: कांवड़ियों और श्रद्धालुओं से गुलजार होगी अयोध्या, झूलन उत्सव के साथ श्रावण मेले की भव्य तैयारी; मेयर ने किया बड़ा ऐलान

अयोध्या में श्रावण मास का धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह चरम पर पहुंचने लगा है। कांवड़ यात्रा, श्रावण मेला और झूलन उत्सव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने में जुटे हैं।

एक समाचार एजेंसी से बातचीत में अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि अयोध्या में श्रावण मास के मेले की परंपरा काफी प्राचीन, विस्तृत और गौरवशाली रही है। उन्होंने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के दौरान आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री अयोध्या पहुंचते हैं। भगवान शिव और श्रीराम की नगरी में धार्मिक आस्था का यह संगम हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है।