राम मंदिर चढ़ावा घोटाला: डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला, बोलीं- श्रद्धालुओं की आस्था का पैसा डकार गए भाजपाई

इससे पहले बुधवार को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर राम मंदिर चढ़ावे की कथित हेराफेरी को लेकर प्रदर्शन किया और मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा, "जो लोग दान-पात्र की रक्षा नहीं कर सके, जो श्रद्धा से चढ़ाए गए चढ़ावे को नहीं बचा सके, उनसे यह उम्मीद कैसे की जाए कि वे पेपर लीक रोकेंगे या परीक्षाएं रद्द होने से बचाएंगे। संदेश साफ है कि जो आस्था से खिलवाड़ करने वाले हैं, वही युवाओं के भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार खुद सबसे बड़ा संकट है।"