Balrampur News: अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी और पूर्व मंत्री हनुमंत सिंह पंचतत्व में विलीन, अंतिम दर्शन को जुटी हजारों की भीड़

बलरामपुर ने मंगलवार को अपने एक ऐसे जननेता को अंतिम विदाई दी, जिसने दशकों तक राजनीति, समाजसेवा और न्याय के क्षेत्र में लोगों का विश्वास जीता। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमंत सिंह की अंतिम यात्रा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा शहर श्रद्धा और भावनाओं में डूबा नजर आया। उनके आवास पर सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अंतिम दर्शन के दौरान कई लोगों की आंखें नम दिखाई दीं। उपस्थित लोगों ने उन्हें जनसेवा और सादगी की मिसाल बताते हुए भावभीनी विदाई दी।