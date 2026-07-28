रामनगरी में सावन मेले की अंतिम तैयारियां, श्रद्धालुओं की सुविधा पर फोकस; रामलला के दर्शन में नहीं होगी कोई परेशानी

Ayodhya Sawan Mela 2026: गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास की शुरुआत से पहले अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं को मजबूत करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी।