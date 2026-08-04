कन्नौज: घुमंतू विकास बोर्ड के गठन पर राज्य मंत्री असीम अरुण बोले- घुमंतू समाज के लिए बड़ी उपलब्धि

UP Ghumantu Vikas Board Yojana: प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण ने उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के गठन से घुमंतू समुदाय के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें भी एक जगह स्थित रहकर जीवन यापन करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही घुमंतू समुदाय के लोगों को पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिलाया जाएगा। जमीन पट्टा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। पढ़ाई की सुविधा मिलेगी छात्रावास में रहने का अवसर मिलेगा।