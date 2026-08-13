कन्नौज में जेई ने रिश्वत लेने के बाद भी ट्रांसफार्मर से नहीं जोड़ा कनेक्शन, मंत्री की शिकायत पर किया गया निलंबित

JE Suspended in Kannauj: कन्नौज में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जेई (JE) ने ट्रांसफार्मर से कनेक्शन जोड़ने के लिए 28,000 रुपए रिश्वत की मांग की। इस पर उपभोक्ता ने 25 हजार रुपए दे दिए। लेकिन जेई संतुष्ट नहीं हुआ। वह 3 हजार रुपए की मांग करता रहा। इसी बीच जेई जंपर भी उतरवा लिया। इस संबंध में पीड़ित ने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से शिकायत की और जेई के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण दिए। जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्कैनर भी शामिल है। रिश्वतखोरी की बात सुनकर समाज कल्याण मंत्री नाराज हुए और उन्होंने अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की। मिली शिकायत के आधार पर अधीक्षण अभियंता ने जेई को निलंबित कर दिया। मामला ठठिया क्षेत्र से जुड़ा है।