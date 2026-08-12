उन्नाव सदर विधायक ने जिला पंचायत के बाबू के खिलाफ नहीं की शिकायत, विशेष सचिव पंचायती राज को लिखा पत्र

Unnao Sadar MLA Letter: उन्नाव के सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला पंचायत कार्यालय के लिपिक के खिलाफ शिकायत करने का खंडन किया है। उन्होंने पत्र जारी करते हुए लिखा है कि इस प्रकार की कोई शिकायत उनकी तरफ से नहीं की गई है और ना ही उनकी जानकारी में है। उन्होंने विशेष सचिव पंचायती राज अनुभाग को पत्र लिखकर बताया है कि 3 जुलाई 2026 के शिकायती पत्र को 'शून्य' मानते हुए निस्तारित करने का कष्ट करें। दरअसल बीते दिनों सदर विधायक पंकज गुप्ता का एक पत्र सोशल मीडिया पर आया था जो लोकायुक्त से शिकायत से जुड़ा था। ‌राजस्थान पत्रिका वायरल पत्र की पुष्टि नहीं करता है।