उन्नाव में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को किया पार, इन मोहल्ले में घुसा पानी, नाव के सहारे चल रही जिंदगी

Ganga water level crosses warning point: उन्नाव में गंगा का जलस्तर एक बार फिर चेतावनी बिंदु को पार कर गया है। जिससे कटरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है।‌ गंगा का जल स्तर बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन ने नाव को लगा दिया है। जिसके माध्यम से लोग आना-जाना कर रहे हैं। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित है। जिला प्रशासन में लोगों से अपील की है कि नदी के किनारे ना जाए। अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर रखें। हरिद्वार बैराज से 89154 क्यूसेक और नरौरा बैराज से 153173 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कानपुर बैराज के सभी फाटक भी खोले गए हैं। जिससे काफी तेजी के साथ गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। ‌