उन्नाव में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को किया पार, इन मोहल्ले में घुसा पानी, नाव के सहारे चल रही जिंदगी

गंगा उफान पर, फोटो सोर्स- पत्रिका
Ganga water level crosses warning point: उन्नाव में गंगा का जलस्तर एक बार फिर चेतावनी बिंदु को पार कर गया है। जिससे कटरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। गंगा का जल स्तर बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन ने नाव को लगा दिया है। जिसके माध्यम से लोग आना-जाना कर रहे हैं। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित है। जिला प्रशासन में लोगों से अपील की है कि नदी के किनारे ना जाए। अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर रखें। हरिद्वार बैराज से 89154 क्यूसेक और नरौरा बैराज से 153173 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कानपुर बैराज के सभी फाटक भी खोले गए हैं। जिससे काफी तेजी के साथ गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा का जलस्तर एक बार फिर चेतावनी बिंदु को पार कर चुका है। स्थिति यह है कि कई मोहल्ले में गंगा का जल हिलोरे मार रहा है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राजीव नगर, चंपा पुरवा मनोहर नगर,हुसैन नगर कर्बला, सैयद कंपाउंड, गोताखोर मोहल्ला, तेजी पुरवा आदि मोहल्ले में गंगा का जल पहुंच चुका है। चंपा पुरवा, गोताखोर मोहल्ले में आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में नावों की व्यवस्था की है।
कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार शुक्लागंज में चेतावनी बिंदु 112 मीटर है जबकि खतरे का निशान 113 मीटर है। गंगा का जलस्तर 112 मीटर को पार कर चुका है। इस समय गंगा का जलस्तर 112.06 है। हर घंटे गंगा के जलस्तर को रिकॉर्ड किया जा रहा है।
कानपुर स्थित गंगा बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। जिससे पानी के बहाव में तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल गंगा अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। जिला प्रशासन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने कर रहा है। जिला प्रशासन प्रभावित क्षेत्र के लिए बारात घर और पंचायत घर में राहत केंद्र बनाया है। इसके साथ लगाए गए हैं जिससे गेहूं का वर्णन हो रहा है लोगों को सतर्क रहने की सलाह की गई है।
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