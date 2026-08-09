उन्नाव लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर 15 मिनट में दो हादसे: एक बस एक्सप्रेस वे के नीचे पलटी तो दूसरी ट्रक से टकराई, मचा कोहराम

Two sleeper buses crashed in 15 minutes.: उन्नाव के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ताबड़तोड़ दो स्लीपर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमें करीब 34 बस यात्री घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस की टीम में राहत और बचाव कार्य चलाया।‌ घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। क्षेत्राधिकारी में इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीआरबी पर जानकारी मिली कि बांगरमऊ में एक बस ट्रक से टकरा गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। इसी बीच एक अन्य सूचना मिली कि बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में स्लीपर बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे नीचे पलट गई। दोनों ही घटनाओं में घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।