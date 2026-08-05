चेतावनी बिंदु के पास पहुंची गंगा: उन्नाव के दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, खड़ी फसलें और सब्जियां डूबीं

Ganga Water Level Near Warning Point: उन्नाव में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के नजदीक पहुंच गया है। इसका मुख्य कारण पिछले दिनों हुई बारिश और हरिद्वार और नरौरा बांध से छोड़ा गया जल है। जिसके कारण गंगा से सटे कटरी इलाकों में पानी घुस गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने बाढ़ चौकी को सक्रिय कर दिया है।‌ उप जिलाधिकारी ने तैयारियों का निरीक्षण किया। नाव, राहत सामग्री सहित अन्य जरूरतों के विषय में जानकारी प्राप्त की। बाढ़ कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार, उन्नाव में गंगा का जलस्तर 112. 020 मीटर रिकॉर्ड किया गया है जबकि चेतावनी बिंदु 113 मीटर और खतरे का निशान 114 मीटर है।