‘बातों में उलझाया और बदल लिया ATM’, उन्नाव पुलिस ने दबोचा शातिर क्रिमिनल, कई जिलों में दर्ज हैं मुकदमे

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सब्जी मंडी सरकारी अस्पताल के पास एचडीएफसी बैंक का एटीएम स्थित है। इसी एटीएम से विजय पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल निवासी शक्ति नगर गंगा घाट 4 जून 2026 को पैसा निकालने के लिए गया था। उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति विजय को बातों में उलझा लिया और एटीएम कार्ड बदल लिया। जिसने अलग-अलग समय पर ऑनलाइन शॉपिंग और कैश निकलने में कार्ड का इस्तेमाल किया। इस दौरान करीब 62 हजार रुपए का लेनदेन किया गया। विजय ने 17 जुलाई 2026 को गंगा घाट थाने में मुकदमा दर्ज करा कर न्याय की गुहार लगाई।