उन्नाव में मानसून की दस्तक: शुरू हुई झमाझम बारिश, बादलों की गड़गड़ाहट से खुली लोगों की नींद

IMD issues lightning alertUnnao: मानसून उन्नाव में भी दस्तक दे दी है। आज 3 जुलाई की सुबह की शुरुआत बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हुई। रात में भी आकाशीय बिजली चमकने की भी घटनाएं हुई है। इस संबंध में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि गरज और चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है। मौसम वैज्ञानिक कानपुर डॉ एसएन सुनील पांडे ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार उन्नाव में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने का अनुमान है। अगले गुरुवार 9 जुलाई तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। चार, पांच और 6 जुलाई को तेज धूप निकलने की संभावना है। तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस हफ्ते रुक रुक कर बारिश होते रहने का पूर्वानुमान है।