घर में रखी थी लाश, बर्फ लेने जा रहे दो रिश्तेदारों की भी हुई मौत; उन्नाव की घटना से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

उन्नाव के भटपुरा गांव में रामभजन की मौत हो गई थी। रामभजन के सभी रिश्तेदारों को उनके घर पहुंचने में देरी हो रही थी। इसलिए शव को सुरक्षित रखने के लिए सूरत रावत अपने फुफेरे साले रज्जन रावत के साथ मार्केट के बर्फ लेने जा रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में सूरत रावत और रज्जन रावत की मौत हो गई।