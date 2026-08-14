साक्षी महाराज अखिलेश यादव के चंदा चोरी बयान पर बोले- तुम्हारे पिताजी ने राम मंदिर के लिए चवन्नी तो दी नहीं

Unnao MP Sakshi Maharaj: उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है।‌ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की किस्मत में प्रधानमंत्री का योग नहीं लिखा है। वह राजनीति के पप्पू है। अखिलेश यादव की चंदा चोरी के बयान पर उन्होंने कहा कि उनके पिताजी ने चवन्नी चंदा नहीं दिया है। चंदे का हिसाब मांगने का अधिकार चंदा देने वालों को है। साक्षी महाराज उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत करते हो यह विचार व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने अमृत भारत योजना के अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया।