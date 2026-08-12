उन्नाव में गंगा चेतावनी बिंदु से 11 सेंमी ऊपर, 14 अगस्त की सुबह तक पहुंच सकता है नरौरा और हरिद्वार बैराज का जल

Ganga Across Warning Point in Unnao: उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार और नरौरा बैराज से भारी मात्रा में जल छोड़ा जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार, गंगा चेतावनी बिंदु से 11 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जबकि खतरे के निशान से 89 सेंटीमीटर नीचे है। गंगा का जल कटरी क्षेत्र के कई मोहल्ले में पहुंच गया है। कई स्थानों पर लोग घर की छत पर रहने को मजबूर है। प्रशासन ने संभावित बाढ़ को देखते हुए राहत केंद्र की स्थापना की है। लोगों से सुरक्षित स्थान पर आने की अपील की गई है। गंगा घाट शुक्लागंज के कई मोहल्ले प्रभावित क्षेत्रों में है। नरौरा और हरिद्वार बैराज से भी लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जिसके पहुंचने से और भी स्थिति गंभीर हो जाएगी। ‌