उन्नाव में पैसे नहीं देने पर पुलिस ने युवक को पीटा, बिना हेलमेट के बाइक से जा रहा था खेत, एसपी से शिकायत

Unnao Police News: उन्नाव में खेत में काम करने जा रहे बाइक सवार की पुलिस ने पिटाई कर दी। घटना के समय युवक ने हेलमेट नहीं पहना था। एसपी ऑफिस शिकायत लेकर पहुंचे युवक ने बताया कि पुलिस ने पैसों की मांग की। युवक ने सवाल-जवाब किया तो पुलिस ने पिटाई कर दी। पीड़ित ने बताया कि वह पुलिसकर्मियों की शिकायत लेकर माखी थाने गया तो सब इंस्पेक्टर ने धमकी देते हुए कहा कि पूरा गांव परेशान हो जाएगा। फिलहाल, पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच करके कार्रवाई का आश्वासन दिया है।