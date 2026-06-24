उन्नाव में जिला प्रशासन ने एक करोड़ 56 लाख से ज्यादा की संपत्ति को किया कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई

आसीवन थाना पुलिस ने बताया कि मज्जन उर्फ कुलवंत की सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन कोटा रामपुरी स्थित संपत्ति को कुर्क किया गया। जिसकी कीमत 7 लाख 85 हजार रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही राधेश्याम की भी सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन रामपुरी स्थित संपत्ति (5 लाख 26 हजार), राधेश्याम की मां रामेश्वरी उर्फ राजेश्वरी के नाम सदर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णापुरम किशोरी खेड़ा स्थित संपत्ति (एक करोड़ 6 लाख 57 हजार रुपए), राम रईस की नौगवां विकासखंड स्थित (14 लाख 41 हजार रुपए), रामेश्वरी उर्फ राजेश्वरी की नौगवां स्थित संपत्ति (21 लाख 96 हजार रुपए) गोकुल किया गया है।