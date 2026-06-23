उन्नाव में 8 किलो चांदी और 4.50 लाख रुपए नगद के साथ तीन गिरफ्तार, रेकी के बाद करते थे लूट

8 kg silver, Rs 4.50 lakh cash recovered: उन्नाव पुलिस ने तीन लुटेरों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। जिनके पास से 8 किलो चांदी, सोने के जेवर और 4.50 लाख रुपए नगदी बरामद हुई है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी ने घटना का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि लूट की घटना 8 जून 2026 की है। करीब 7:22 पर डायल 112 पर पुलिस को औरास थाना क्षेत्र में लूट की जानकारी मिली थी। लूट की घटना के खुलासे के लिए टीम लगाई गई थीं, इसके बाद यह सफलता मिली है।