उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज की घोषणा: झांसी से खुर्दा रोड ट्रेन के फेरों में वृद्धि

इसी प्रकार 01930 खुर्दा रोड जंक्शन से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच रविवार को चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन अब 30 अगस्त 2026 तक चलेगी। पहले या 28 जून 2026 तक चलने का निश्चय किया गया था। 01929 और 01930 के टाइम टेबल, स्टॉपेज में और किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। उत्तर मध्य रेलवे से जारी सूचना के अनुसार रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी खुर्दा रोड जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेन के समय में वृद्धि की गई है। जबकि छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। ‌