उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज की घोषणा: झांसी से खुर्दा रोड ट्रेन के फेरों में वृद्धि

North Central Railway announcement: उत्तर मध्य रेलवे ने छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए नई ट्रेन के संचालन की जानकारी दी है। जबकि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से खुर्दा रोड जंक्शन के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन के समय में वृद्धि की है। उत्तर मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से खुर्दा रोड जंक्शन के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलती है। जबकि छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली नई ट्रेन चलेगी। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने किया कदम उठाया है।
उत्तर मध्य रेलवे से जारी सूचना के अनुसार छपरा-आनंद विहार के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 12527 और 12528, 19 जून 2026 से शुरू होगी। यह ट्रेन छपरा से 13:45 पर खुलेगी जो बलिया, मऊ, आजमगढ़, शाहगंज, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, गाजियाबाद होते हुए आनंद विहार टर्मिनल 7:30 पर पहुंचेगी। ट्रेन में सामान्य श्रेणी के चार, स्लीपर के पांच, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के पांच और वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के दो डिब्बे लगाए जाएंगे। इस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। उद्घाटन के रूप में चलने वाली गाड़ी का नंबर 02527 रखा गया है।
उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से खुर्दा रोड जंक्शन के बीच 01929 नंबर की शुक्रवार को चलने वाली ट्रेन के अतिरिक्त फेरों का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन अब 28 अगस्त तक चलाई जाएगी। पहले इस ट्रेन को 26 जून तक चलाए जाने का निर्णय किया गया था।
इसी प्रकार 01930 खुर्दा रोड जंक्शन से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच रविवार को चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन अब 30 अगस्त 2026 तक चलेगी। पहले या 28 जून 2026 तक चलने का निश्चय किया गया था। 01929 और 01930 के टाइम टेबल, स्टॉपेज में और किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। उत्तर मध्य रेलवे से जारी सूचना के अनुसार रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी खुर्दा रोड जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेन के समय में वृद्धि की गई है। जबकि छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।
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