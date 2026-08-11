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उमर अहमद के करीबियों पर कसा शिकंजा! अतीक अहमद के गैंग को लेकर एक्शन में पुलिस

Prayagraj Police: प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले में शामिल 27 गाड़ियों पर FIR दर्ज की है। काबिले में शामिल लोगों ने टोल प्लाजा का बैरियर तोड़कर निकले और टोल भी नहीं किया।
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प्रयागराज

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Shaitan Prajapat

Aug 11, 2026

umr ali parole abaan ahmed funeral atiq ahmed shaista-parveen

माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद के दफन के दौरान कब्रिस्तान में जुटे परिजन और अन्य लोग। (फोटो: ANI)

Atiq Ahmed Son Umar Associates Police Radar: प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद के साथ आए निजी गाड़ियों वाले अब पुलिस के निशाने पर हैं। छोटे बेटे अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने उमर लखनऊ जेल से पुलिस हिरासत में पहुंचे थे। उनके काफिले में कई निजी गाड़ियां भी थीं। इन्हीं गाड़ियों ने रास्ते में टोल प्लाजा के बैरियर तोड़े और कर्मचारियों से बदसलूकी की। पुलिस अब इनकी पहचान और पूछताछ में जुट गई है।

टोल प्लाजा पर हुआ विवाद

उमर के काफिले की गाड़ियों ने नवाबगंज और हथिगवां टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ने की कोशिश की। कर्मचारियों से अभद्रता भी की गई और वाहन चढ़ाने का प्रयास हुआ। इस पूरे मामले में नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी नंबर खंगाल रही है।

एफआईआर में कितनी गाड़ियां

एफआईआर में करीब 21 गाड़ियों का जिक्र है। इनमें 10 प्रयागराज की, 9 लखनऊ की हैं। आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर और झांसी की एक-एक गाड़ी भी शामिल है। दिल्ली की एक गाड़ी और कुछ अज्ञात नंबर भी हैं। पुलिस ने कुछ मालिकों का पता लगा लिया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि गाड़ी कौन चला रहा था, उसमें कौन सवार थे और ये लोग प्रिजन वैन के पीछे क्यों आए। क्या ये काफिला शुरू से साथ था या बीच रास्ते में जुड़ा।

फतेहपुर में भी मुकदमा

आठ अगस्त को जब अतीक के दूसरे बेटे अली को झांसी से प्रयागराज लाया जा रहा था तो उनके काफिले की गाड़ियों ने फतेहपुर में टोल कर्मचारियों को धमकाया। बिना टोल दिए निकलने की कोशिश भी हुई। वहां 21 चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

घायलों की हालत

अबान के एक्सीडेंट में अबान और सोनू खान की मौत हो गई थी। उमर और जैद की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को दिल्ली रेफर कर दिया गया है। उमर की पसलियां टूटी हैं और फेफड़े में चोट है। जैद के सिर पर भी गंभीर चोट है।

जनाजे की नमाज

उमर ने अबान के जनाजे की नमाज खुद पढ़ाई थी। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हथिगवां वाले मुकदमे में दो गाड़ियां मोहम्मद मुशर्रफ और समसुल उस्मानी के नाम पर दर्ज हैं।

पुलिस का बयान

प्रयागराज गंगानगर डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि सीसीटीवी और गाड़ी नंबरों के आधार पर आरोपियों की पहचान हो रही है। सबूत मिलते ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Shaista Parveen

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Updated on:

11 Aug 2026 07:06 pm

Published on:

11 Aug 2026 07:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / उमर अहमद के करीबियों पर कसा शिकंजा! अतीक अहमद के गैंग को लेकर एक्शन में पुलिस

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