उमर अहमद के करीबियों पर कसा शिकंजा! अतीक अहमद के गैंग को लेकर एक्शन में पुलिस

एफआईआर में करीब 21 गाड़ियों का जिक्र है। इनमें 10 प्रयागराज की, 9 लखनऊ की हैं। आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर और झांसी की एक-एक गाड़ी भी शामिल है। दिल्ली की एक गाड़ी और कुछ अज्ञात नंबर भी हैं। पुलिस ने कुछ मालिकों का पता लगा लिया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि गाड़ी कौन चला रहा था, उसमें कौन सवार थे और ये लोग प्रिजन वैन के पीछे क्यों आए। क्या ये काफिला शुरू से साथ था या बीच रास्ते में जुड़ा।