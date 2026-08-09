कौन थीं स्वरूप रानी नेहरू? जिनके नाम पर है SRN अस्पताल, आखिर अब क्यों उठ रही नाम बदलने की मांग

स्वरूप रानी नेहरू एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं। वह मशहूर बैरिस्टर और कांग्रेस नेता पंडित मोतीलाल नेहरू की पत्नी थीं। साथ ही वह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू विजयालक्ष्मी पंडित और कृष्णा नेहरू की माता थीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के साथ-साथ विदेशी कपड़ों और वस्तुओं की दुकानों के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया था। वह हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों का मार्गदर्शन करती थीं और उन्हें हर संभव मदद देती थीं। उन्हीं की याद में प्रयागराज में इस अस्पताल का निर्माण कराया गया था।