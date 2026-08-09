छोटे भाई का शव देख रो पड़े उमर और अली, पिता अतीक और भाई की कब्र के पास दफन हुआ आबान

Atiq Ahmed Family: माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद को शनिवार शाम प्रयागराज के कसारी-मसारी स्थित कब्रिस्तान में उसके पिता, चाचा और भाई की कब्रों के पास सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। दो दिनों के लंबे इंतजार के बाद आबान को अंतिम विदाई दी गई। गुरुवार सुबह झांसी में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में आबान और उसके साथी सोनू की मौत हो गई थी। सोनू को शुक्रवार को ही दफना दिया गया था, लेकिन आबान का अंतिम संस्कार उसके बड़े भाइयों के इंतजार में टाल दिया गया था।