9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

छोटे भाई का शव देख रो पड़े उमर और अली, पिता अतीक और भाई की कब्र के पास दफन हुआ आबान

Abaan Ahmed Funeral: चार साल बाद पैरोल पर बाहर आए उमर और अली ने छोटे भाई आबान अहमद का शव देखा तो भावुक हो गए। जानिए प्रयागराज में जनाजे, कब्रिस्तान में परिवार से मुलाकात की पूरी कहानी।
2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Aman Pandey

Aug 09, 2026

umr ali parole abaan ahmed funeral atiq ahmed shaista-parveen

प्रयागराज में शनिवार को माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद के दफन के दौरान कब्रिस्तान में जुटे परिजन और अन्य लोग। (फोटो: ANI)

Atiq Ahmed Family: माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद को शनिवार शाम प्रयागराज के कसारी-मसारी स्थित कब्रिस्तान में उसके पिता, चाचा और भाई की कब्रों के पास सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। दो दिनों के लंबे इंतजार के बाद आबान को अंतिम विदाई दी गई। गुरुवार सुबह झांसी में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में आबान और उसके साथी सोनू की मौत हो गई थी। सोनू को शुक्रवार को ही दफना दिया गया था, लेकिन आबान का अंतिम संस्कार उसके बड़े भाइयों के इंतजार में टाल दिया गया था।

चार साल बाद जेल से बाहर आए भाई

लखनऊ और झांसी जेल में बंद बड़े भाई उमर अहमद और अली अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली कुछ घंटों की पैरोल के बाद कड़ी पुलिस सुरक्षा में कब्रिस्तान लाया गया। करीब चार साल बाद जेल से बाहर आए उमर और अली अपने सबसे छोटे भाई आबान का शव देखते ही फफक-फफक कर रो पड़े। दोनों ने भाई अहजम और परिवार के अन्य सदस्यों को गले लगा लिया। इसके बाद करीबियों के साथ कंधा देकर आबान के शव को कब्र तक ले गए।

यह पहला मौका था जब उमर और अली ने अपने पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और भाई असद की कब्रों को देखा। वर्ष 2023 में जेल में बंद होने के कारण दोनों उनके जनाजे में शामिल नहीं हो सके थे।

कब्रिस्तान के बाहर हजारों की भीड़

उमर और अली के पहुंचने की खबर फैलते ही कसारी-मसारी कब्रिस्तान के बाहर हजारों लोगों का जमावड़ा लग गया। भीड़ में धक्का-मुक्की और आपाधापी मचने पर पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए कई बार हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा।

पैरोल के तहत शनिवार सुबह करीब 10 बजे उमर को लखनऊ और अली को झांसी जेल से प्रिजन वैन में रवाना किया गया था। शाम करीब साढ़े चार बजे उमर और पांच बजे के करीब अली कब्रिस्तान पहुंचे, जिसके बाद शाम छह बजे आबान का शव एंबुलेंस से हटवा गांव से लाया गया।

पुलिस घेरे में एक घंटे की पारिवारिक मुलाकात

जनाजे की नमाज और दफन के बाद कब्रिस्तान की मस्जिद के सामने लगाए गए विशेष टेंट में उमर और अली की उनके भाई अहजम, बुआ परवीन कुरैशी और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात कराई गई। करीब एक घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान पूरे टेंट को पुलिसकर्मियों ने चारों तरफ से घेर रखा था।

काली शीशे वाली कार से बना संशय

कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर कड़ी पुलिस बैरिकेडिंग और पहचान पत्र की जांच के बीच एक काली फिल्म लगी कार बैरिकेड्स हटाकर अचानक अंदर दाखिल हो गई। पुलिस ने कार का शीशा उतरवाकर चेकिंग तक नहीं की, जबकि परिवार के करीबियों का कहना था कि कार में बुआ बैठी थीं। हालांकि, इस बात को लेकर संशय बना रहा कि कार में असल में कौन सवार था।

शाइस्ता परवीन की मौजूदगी को लेकर उड़ती रहीं अफवाहें

इससे पहले, शुक्रवार को हटवा गांव में शव पहुंचने के बाद से ही उमेश पाल हत्याकांड में वांछित और फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के गुपचुप तरीके से आकर बेटे का अंतिम दीदार करने की अफवाहें उड़ती रहीं। हालांकि, पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जांच के बाद ऐसे सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि शाइस्ता के आने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अतीक की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

Aban Death Case: किसकी थी क्रेटा कार? कितने बजे होगा माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान का अंतिम संस्कार; जानें केस अपडेट

ये भी पढ़ें
atiq ahmed son aban ahmed funeral updates shaista parveen jhansi accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2026 09:50 am

Published on:

09 Aug 2026 09:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / छोटे भाई का शव देख रो पड़े उमर और अली, पिता अतीक और भाई की कब्र के पास दफन हुआ आबान

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

'रातों-रात पुलिस ने उठाया, फटे सिर के साथ 12 घंटे थाने में रहे छात्र'; राहुल गांधी के सामने छलका PUSU उपाध्यक्ष का दर्द

Rahul Gandhi Chhatron Ki Goonj Shafaq Faiz
राष्ट्रीय

प्रयागराज में राहुल गांधी बोले- अमेरिका-चीन सब पीछे, 40 करोड़ युवा ही देश की असली ताकत

Rahul Gandhi Chhatron Ki Goonj
राष्ट्रीय

पिता अतीक के बगल में दफनाया गया अबान, छोटे भाई के जनाजे में फूट-फूटकर रोए उमर और अली

Aban Ahmed
प्रयागराज

UP Politics: 2027 से पहले सपा का पोस्टर वार, ‘गायब है’ के जरिए BJP सरकार पर हमला; लिखा- गाड़ी नहीं, अब सरकार पलटने का समय

UP Politics UP Election 2027 SP Poster War
प्रयागराज

Parveen Qureshi: कौन हैं परवीन कुरैशी? अतीक के बेटे अबान का शव इस महिला के घर रखा गया, आखिरी यात्रा से पहले फिर चर्चा में आया नाम

Parveen Qureshi
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.