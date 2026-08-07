Aban Death Case: किसकी थी क्रेटा कार? कितने बजे होगा माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान का अंतिम संस्कार; जानें केस अपडेट

अबान के अंतिम संस्कार को लेकर सबसे बड़ा सवाल उसकी मां शाइस्ता परवीन की मौजूदगी को लेकर बना हुआ है। शाइस्ता परवीन पिछले करीब सवा 3 साल से फरार है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। यूपी STF कई राज्यों में उसकी तलाश कर रही है। उसकी कई संपत्तियों की कुर्की भी की जा चुकी है। ऐसे में उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है।