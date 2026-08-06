‘छोटे भाई की मौत से टूटा एहजाम!’ अबान के सड़क हादसे पर भाई का रो-रोकर बुरा हाल

यह हादसा उस वक्त हुआ जब अबान अपने कुछ दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात कर वापस लौट रहा था। लौटते समय हाईवे पर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें अबान की मौके पर ही मौत हो गई। एहजाम और अबान दोनों ही अपने माता-पिता के दूर होने के बाद से एक-दूसरे के काफी करीब थे। बाल सुधार गृह से रिहा होने के बाद से दोनों साथ ही रह रहे थे और पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश कर रहे थे।