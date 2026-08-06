‘मुझे बचा लो!’ हादसे के बाद अतीक के बेटे अबान के आखिरी शब्द, चश्मदीद ने बताई आंखों देखी

Atiq Ahmed Son Aban Dies In Road Crash: गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की गुरुवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ कार से जेल में बंद अपने बड़े भाई से मिलने के लिए जा रहे थे। उनकी कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई, इस हादसे में उनके एक दोस्ती की भी मौत हो गई। वहीं तीन अन्य घायल हो गए। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि गाड़ी हवा में कई फीट उछल गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, गाड़ी के मलबे हाईवे पर करीब 40 फ़ीट तक फैल गए।