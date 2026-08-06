Atiq Ahmed Family: अतीक अहमद के 5 बेटों का क्या हुआ? जानिए कौन जिंदा, कौन जेल में और किसकी हो चुकी है मौत

Atiq Ahmed Family Members: प्रयागराज में कभी अपने नाम से दहशत फैलाने वाले माफिया अतीक अहमद के परिवार पर मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला उसके सबसे छोटे बेटे अबान की मौत का है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, झांसी में एक सड़क हादसे में अबान की जान चली गई। बताया जा रहा है कि वह जेल में बंद अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ। हालांकि, इस हादसे की परिस्थितियों और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।