Atiq Ahmed Family: अतीक अहमद के 5 बेटों का क्या हुआ? जानिए कौन जिंदा, कौन जेल में और किसकी हो चुकी है मौत

अतीक अहमद से अबान तक
Atiq Ahmed Family Members: प्रयागराज में कभी अपने नाम से दहशत फैलाने वाले माफिया अतीक अहमद के परिवार पर मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला उसके सबसे छोटे बेटे अबान की मौत का है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, झांसी में एक सड़क हादसे में अबान की जान चली गई। बताया जा रहा है कि वह जेल में बंद अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ। हालांकि, इस हादसे की परिस्थितियों और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
अतीक अहमद का जन्म प्रयागराज में हुआ था। उसके पिता हाजी फिरोज तांगा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। कम उम्र में ही अतीक अपराध की दुनिया में उतर गया। वर्ष 1979 में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद उसने इलाके में अपना दबदबा बनाया और धीरे-धीरे अपराध जगत का बड़ा चेहरा बन गया।
अतीक ने अपराध के साथ राजनीति में भी कदम रखा। 1989 में उसने इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर राजनीतिक सफर शुरू किया। इसके बाद वह कई बार विधायक बना और वर्ष 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी चुना गया। इस दौरान उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी और जमीन कब्जाने जैसे 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए।
साल 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले ने अतीक का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। बाद में इस केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की फरवरी 2023 में प्रयागराज में हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की।
उमेश पाल हत्याकांड के बाद 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद अहमद को मुठभेड़ में मार गिराया। इसके दो दिन बाद, 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना पूरे देश में सुर्खियों में रही।
एक समय ऐसा था जब अतीक अहमद का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध जगत में सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिना जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लगातार हुई घटनाओं ने उसके पूरे परिवार की तस्वीर बदल दी। आज उसका परिवार या तो कानूनी मामलों में उलझा है, जेल में है, फरार है या फिर कई सदस्य इस दुनिया में नहीं रहे।
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