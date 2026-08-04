ट्रिपल मर्डर से दहला प्रयागराज: एक ही कमरे में दो महिलाओं व एक पुरुष का मिला शव, कबाड़ का करते थे काम

मंगलवार के दोपहर पुलिस को इस बात की जानकारी हुई कि तीन लोगों के शव एक ही कमरे से बरामद हुए हैं, जिसके बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस के साथ ही बड़े पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाकर जांच शुरू की गई। पुलिस ने बताया है कि तीनों लोग एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। पुरुष का शव बिस्तर के एक किनारे पर था, जबकि दो महिलाओं के शव बिस्तर के दूसरे किनारे पर बेतरतीब ढंग से पड़े हुए थे। पुलिस ने बताया है कि किसी धारदार हथियार से तीनों की हत्या की गई है। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है कि हत्यारा कौन है। वहीं, पुलिस मामले में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की जांच कर रही है।