गौतस्करी करने वाला 25 हजार का इनामी शेरू चंदौली पुलिस की गोली से घायल, अपराध के बाद भाग जाता था बिहार, साथी भी अरेस्ट

खुद को पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग कर दी। वहीं, पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में बिहार निवासी शेरू के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। इसी दौरान भाग रहे उसके एक अन्य साथी को भी पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ लिया। घायल हुए बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं, उसके साथी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी गौतस्करी की घटना में शामिल थे और अपराध करने के बाद बिहार भाग जाते थे। आरोपियों के पास से असलहा और कारतूस भी बरामद किया गया है।