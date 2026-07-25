पुलिस की घेराबंदी से घबराकर गंगा नदी में कूदे पशु तस्कर, एक की हुई मौत, चंदौली पुलिस ने पिकअप से 11 गोवंश किया बरामद

पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई के दौरान एक अन्य तस्कर को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। वहीं, पुल पर खड़ी पिकअप की तलाशी लेने के दौरान वाहन से 11 गोवंश बरामद हुए हैं, जिन्हें कब्जे में लेकर गौ आश्रय स्थल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि सैदपुर पुल के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं, गिरफ्तार किए गए तस्करों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। क्षेत्राधिकारी कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि घटना में मृत पशु तस्कर के परिजनों से संपर्क साधा गया है। वहीं, आरोपी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।