पंजाब से बिहार भेजी जा रही थी ₹2.31 करोड़ की शराब, चंदौली में हुई जब्त, तस्कर गिरफ्तार

Illegal Liquor Recovered in Chandauli: चंदौली पुलिस ने बिहार भेजी जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद की है। बताया जा रहा है कि इस खेप को पंजाब से ट्रक में लादकर बिहार भेजा जा रहा था। मुगलसराय कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच को इसकी मुखबिर से सूचना मिली थी। इसके बाद नेशनल हाईवे पर घेराबंदी के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है। वहीं, इस मामले में ट्रक चला रहा तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने तस्कर को जेल भेज दिया है और ट्रक जब्त कर लिया है।