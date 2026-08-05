चंदौली में इंटर कॉलेज के परिचारक ने किया आत्मदाह का प्रयास, पेट्रोल डालकर आग लगाने के दौरान शिक्षकों ने पकड़ा, चार माह से रुका है वेतन

जानकारी के मुताबिक, सैयदराजा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में विद्यालय के परिचारक संतोष कुमार मिश्रा ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया है। परिचारक का आरोप है कि 4 महीने से उसका वेतन भुगतान नहीं किया गया है और वह इससे मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान है। बताया जा रहा है कि परिचारक वाराणसी के लोहता का रहने वाला है, जिसकी तैनाती नेशनल इंटर कॉलेज में है। छात्रों के सामने परिचारक द्वारा खुद पर पेट्रोल जाने डाले जाने के बाद छात्र भी सहम गए, जबकि शिक्षकों ने किसी तरह समझा बूझकर परिचारक को शांत कराया।