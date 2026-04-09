Azamgarh News: डीआईओएस कार्यालय में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास, पिता को वेतन न मिलने से था क्षुब्ध, मचा हड़कंप



जानकारी के अनुसार, युवक की पहचान सौरभ तिवारी के रूप में हुई है। उसने डीआईओएस कार्यालय पर वेतन जारी करने के नाम पर अवैध धन की मांग करने का आरोप लगाया है। सौरभ के पिता अशोक तिवारी, जो पेशे से शिक्षक हैं, ने बताया कि अंजुमन इस्लामिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दौना लालगंज को वर्ष 2002 में अनुदान सूची में शामिल किया गया था। नियुक्ति से जुड़े विवाद के चलते मामला न्यायालय में लंबित रहा, जिससे शिक्षकों का वेतन लंबे समय तक अटका रहा।