Azamgarh News: आजमगढ़ से पहली महिला सांसद और केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन

देश की वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का दिल्ली में निधन हो गया। वह 94 वर्ष की थीं। बताया जा रहा है कि उन्होंने सुबह लगभग चार बजे अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से राजनीतिक जगत में शोक की लहर फैल गई है।

1 जनवरी 1932 को जन्मी मोहसिना किदवई लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में रहीं और कांग्रेस पार्टी की प्रमुख नेताओं में गिनी जाती थीं। उनका गांधी परिवार से भी निकट संबंध रहा। उन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री पद संभालने के साथ-साथ संगठनात्मक स्तर पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।