Azamgarh News: कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग, विद्युत आपूर्ति ठप, नरौली पुल की घटना

Azamgarh Fire News: सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली पुल के पास मंगलवार सुबह लगभग 9:30 बजे कूड़े के ढेर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग तेजी से फैलते हुए विकराल रूप धारण कर गई और पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की केबल को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे केबल जलने लगी और आसपास के इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।