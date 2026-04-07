आजमगढ़ में पैसेंजर ट्रेन डिरेल करने की कोशिश, पटरी पर रखा लोहे का एंगल, टला बड़ा हादसा

आजमगढ़: जनपद में एक पैसेंजर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि मऊ-आजमगढ़ रेलखंड पर लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा रेल हादसा टल गया है। बताया जा रहा है कि सठियांव रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लोहे का एंगल रखा गया था और इसी दौरान एक पैसेंजर ट्रेन वहां से गुजरने वाली थी। हालांकि, ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, इसी वजह से पायलट ने समय रहते ब्रेक लगा दिया और ट्रेन रुक गई।