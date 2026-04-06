Azamgarh News: फर्जी बिजली बिल देकर हड़प लेता था ग्राहकों के पैसे, गिरफ्तार



प्राप्त जानकारी के अनुसार, अवर अभियंता दिलीप कुमार की शिकायत पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मेसर्स फिल्टेक कलेक्शन एजेंसी से जुड़ा एजेंट राहुल राय उपभोक्ताओं से बिजली बिल जमा कराने के नाम पर नकदी लेता था, लेकिन वह राशि विभाग में जमा नहीं करता था। इसके बदले उपभोक्ताओं को फर्जी रसीद थमा दी जाती थी।

जांच के दौरान कई उपभोक्ताओं से बड़ी रकम वसूले जाने की बात सामने आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं में वृद्धि करते हुए जांच तेज कर दी।