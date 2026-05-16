16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा, कंटेनर में घुसी कार, 5 लोगों की मौत, हरियाणा के रहने वाले हैं सभी

Azamgarh road accident Purvanchal Expressway : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार के कंटेनर में घुसने से हरियाणा के रहने वाले दंपती समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Avaneesh Kumar Mishra

May 16, 2026

Azamgarh-Accident

आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर कंटेनर से टकराई कार, 5 लोगों की मौत, PC- Gemini

आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में शनिवार शाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक भयावह सड़क दुर्घटना हो गई। कंधरापुर थाना क्षेत्र के सियरहा गांव के पास माइलस्टोन 238 के निकट एक तेज रफ्तार कार पीछे से चल रहे कंटेनर में जोरदार टक्कर मार बैठी। इस हादसे में कार सवार दंपती समेत कुल 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने कंधरापुर और कोतवाली पुलिस को सूचित किया। पुलिस और यूपीडा के राहत कर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार में फंसे शवों को बाहर निकाला।

अपर पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक सभी हरियाणा के निवासी थे। उनकी पहचान की प्रक्रिया चल रही है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

चालक को झपकी आने से हुआ हादसा

प्रारंभिक जांच के अनुसार, सफेद रंग की कार अत्यधिक तेज गति से जा रही थी। चालक को थकान के कारण झपकी आने या कंटेनर को देख न पाने के कारण यह दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से अलग हो गया, जिससे किसी को बचने का मौका नहीं मिला।

मौके पर जुटी भारी भीड़

हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई, जिससे यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित रहा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

यह घटना एक बार फिर एक्सप्रेसवे पर वाहनों की तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा के मुद्दों को लेकर सवाल खड़े करती है। पुलिस आगे की जांच में कंटेनर चालक की भूमिका और अन्य पहलुओं की भी छानबीन कर रही है।

मृतकों के परिजनों को सूचना दिए जाने के बाद घटनास्थल पर मातम छा गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के बाद सौंपने की तैयारी कर ली है।

ये भी पढ़ें

बिहार में सड़क हादसे में यूपी के 4 कलाकारों की मौत, सड़क पर टुकड़ों में बिखरे शव
बलिया
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 May 2026 06:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा, कंटेनर में घुसी कार, 5 लोगों की मौत, हरियाणा के रहने वाले हैं सभी

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मकान निर्माण शुरू कराने के नाम पर ‘दारोगा जी’ मांग रहे थे ₹15000, पहुंच गए जेल, क्या है पूरा मामला?

inspector arrested in Azamgarh
आजमगढ़

आजम खान और अब्दुल्ला की सजा बढ़ाने की अपील पर 15 मई को होगी सुनवाई, DM पर आपत्तिजनक बयान केस की सुनवाई पूरी

Azam Khan
आजमगढ़

आजमगढ़ में औचक निरीक्षण के दौरान सामूहिक नकल का बड़ा खुलासा, विश्वविद्यालय सख्त

आजमगढ़

बरात में बवाल; देखते ही देखते शुरू हुई चाकूबाजी, वरमाला से पहले खूनी संघर्ष, जरा सी बात पर आजमगढ़ में निर्मम हत्या

murder of man in wedding procession bloody conflict before varmala azamgarh news up crime
आजमगढ़

अकेले चुनाव लड़ने के मूड में हैं ओपी राजभर? यूपी में इस सीट पर बनी हुई है पैनी नजर, संजय निषाद के लिए क्या कहा

up politics is op rajbhar in mood to contest elections 2027 alone what he say about sanjay nishad azamgarh
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.