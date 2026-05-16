आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा, कंटेनर में घुसी कार, 5 लोगों की मौत, हरियाणा के रहने वाले हैं सभी

आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर कंटेनर से टकराई कार, 5 लोगों की मौत, PC- Gemini
आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में शनिवार शाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक भयावह सड़क दुर्घटना हो गई। कंधरापुर थाना क्षेत्र के सियरहा गांव के पास माइलस्टोन 238 के निकट एक तेज रफ्तार कार पीछे से चल रहे कंटेनर में जोरदार टक्कर मार बैठी। इस हादसे में कार सवार दंपती समेत कुल 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने कंधरापुर और कोतवाली पुलिस को सूचित किया। पुलिस और यूपीडा के राहत कर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार में फंसे शवों को बाहर निकाला।
अपर पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक सभी हरियाणा के निवासी थे। उनकी पहचान की प्रक्रिया चल रही है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।
प्रारंभिक जांच के अनुसार, सफेद रंग की कार अत्यधिक तेज गति से जा रही थी। चालक को थकान के कारण झपकी आने या कंटेनर को देख न पाने के कारण यह दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से अलग हो गया, जिससे किसी को बचने का मौका नहीं मिला।
हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई, जिससे यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित रहा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
यह घटना एक बार फिर एक्सप्रेसवे पर वाहनों की तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा के मुद्दों को लेकर सवाल खड़े करती है। पुलिस आगे की जांच में कंटेनर चालक की भूमिका और अन्य पहलुओं की भी छानबीन कर रही है।
मृतकों के परिजनों को सूचना दिए जाने के बाद घटनास्थल पर मातम छा गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के बाद सौंपने की तैयारी कर ली है।
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