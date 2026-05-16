आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा, कंटेनर में घुसी कार, 5 लोगों की मौत, हरियाणा के रहने वाले हैं सभी

आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में शनिवार शाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक भयावह सड़क दुर्घटना हो गई। कंधरापुर थाना क्षेत्र के सियरहा गांव के पास माइलस्टोन 238 के निकट एक तेज रफ्तार कार पीछे से चल रहे कंटेनर में जोरदार टक्कर मार बैठी। इस हादसे में कार सवार दंपती समेत कुल 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।