अकेले चुनाव लड़ने के मूड में हैं ओपी राजभर? यूपी में इस सीट पर बनी हुई है पैनी नजर, संजय निषाद के लिए क्या कहा

राजभर की लगातार सक्रियता के बीच यह सवाल भी उठने लगा कि क्या वह भविष्य में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान इस पर खुद ओमप्रकाश राजभर ने साफ किया कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। बातचीत में राजभर ने स्पष्ट कहा कि उनका अलग चुनाव लड़ने का कोई मूड नहीं है। उन्होंने कहा कि वह BJP गठबंधन में रहकर ही काम करना चाहते हैं और गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में तैयारी कर रहे हैं।