‘अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके, देश की महिलाओं के साथ कैसे खड़े होंगे?’ अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का तंज

इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर भी ओपी राजभर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि वह इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हैं और इसकी निंदा करते हैं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'आतंकवादी' कहने पर ओपी राजभर ने साफ कहा, "मैं उनके इस बयान से सहमत नहीं हूं। मैं उनके बयान की निंदा करता हूं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बयान देना उचित नहीं है।"