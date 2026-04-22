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‘अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके, देश की महिलाओं के साथ कैसे खड़े होंगे?’ अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का तंज

OP Rajbhar Targets Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ओपी राजभर ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने PDA के नारे पर भी सवाल उठाए।

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आजमगढ़

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Harshul Mehra

Apr 22, 2026

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आजमगढ़ में गरजे मंत्री ओपी राजभर, अखिलेश यादव पर साधा तीखा निशाना। फोटो सोर्स-IANS

OP Rajbhar Targets Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सपा प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए और उनके राजनीतिक रुख पर सवाल खड़े किए। राजभर के बयान के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है।

“अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं” – राजभर का आरोप

ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव जनता को गुमराह कर रहे हैं और लगातार झूठे बयान दे रहे हैं। उन्होंने एक पुराने विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि जब एक मौलाना ने अखिलेश यादव की पत्नी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तब उन्होंने खुलकर उसका विरोध नहीं किया। राजभर ने सवाल उठाते हुए कहा, ''जो व्यक्ति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता या उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता, वह देश की महिलाओं के साथ कैसे खड़ा हो सकता है?"

PDA नारे पर उठाए सवाल

राजभर ने सपा के ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नारे पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह नारा केवल दिखावा है और वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। राजभर के अनुसार, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब किसी भी वर्ग को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सिर्फ एक ही समुदाय को प्राथमिकता दी गई, जबकि अन्य जातियों और वर्गों की अनदेखी की गई।

उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, राजपूत, पटेल, मुस्लिम, राजभर, निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह और विश्वकर्मा जैसे समुदायों को उचित स्थान नहीं मिला, जिससे यह साफ होता है कि PDA का नारा केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर सवाल

मंत्री ओपी राजभर ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी विपक्षी दलों को घेरा। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहा है, लेकिन जब उनके पास सत्ता थी, तब उन्होंने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। राजभर ने कहा कि यदि उन्हें वास्तव में महिलाओं की चिंता होती, तो वे अपने शासनकाल में महिला आरक्षण कानून को लागू करते।

खड़गे के बयान पर जताई आपत्ति

इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर भी ओपी राजभर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि वह इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हैं और इसकी निंदा करते हैं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'आतंकवादी' कहने पर ओपी राजभर ने साफ कहा, "मैं उनके इस बयान से सहमत नहीं हूं। मैं उनके बयान की निंदा करता हूं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बयान देना उचित नहीं है।"

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Published on:

22 Apr 2026 01:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / ‘अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके, देश की महिलाओं के साथ कैसे खड़े होंगे?’ अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का तंज

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