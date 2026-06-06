आजमगढ़ में नाबालिग के साथ मारपीट के बाद जबरन किया खतना, दूसरे समुदाय के युवकों के खिलाफ दर्ज हुई FIR

रिंकू सोनी ने आरोप लगाया कि पड़ोस के ही रहने वाले मंसूर के दो बेटे बादशाह और करीम और महबूब के बेटे मंसूर उनके घर पहुंचे और उनके बेटे को अपने साथ लेकर चले गए। रिंकू सोनी ने आरोप लगाया है कि इस दौरान बादशाह करीम और मंसूर ने उनके बेटे के साथ मारपीट की और ब्लेड से उनके उसके गुप्तांग को काट दिया, जिससे बच्चों के गुप्तांग से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि घटना की जानकारी होने के बाद वे मौके पर पहुंचे और इस मामले में विरोध दर्ज कराया। इसके बाद आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और वहां से भगा दिया। पीड़ित पक्ष ने बताया है कि बच्चे का अस्पताल में उपचार कराया गया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने मामले में कप्तानगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है।